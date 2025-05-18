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Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге»

7 голов за 37 дней; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:49 1740

Сегодня в матче заключительного 34-го тура второй немецкой Бундеслиги футболист сборной Азербайджана и «Нюрнберга» Махир Эмрели забил три мяча.

Это была последняя игра Махира за нюрнбергцев. Ранее клуб объявил о расставании с игроком.

В последнем матче сезона, который не имел для «Нюрнберга» особого турнирного значения, подопечные Мирослава Клозе играли в гостях с боровшимся за выживание «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Уже в первом тайме «Нюрнберг» забил четыре гола, три из которых на счету Эмрели. На 10-й минуте он головой замкнул розыгрыш углового. На 20-й минуте Махир вышел один на один с вратарем и забил второй мяч, а в добавленное к первому тайму время ударом из-за пределов штрафной оформил хет-трик.

В итоге «Нюрнберг» выиграл со счетом 4:1 и занял в чемпионате 10-е место среди 18 команд.

Ну а Махир Эмрели завершил сезон в «Нюрнберге» с 11 голами. При этом семь последних мячей он забил за 37 дней, начиная с 12 апреля. Где окажется форвард в следующем сезоне? СМИ пишут об интересе к нему других немецких клубов.

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