Трамп теряет терпение

Американский президент Дональд Трамп начинает проявлять нетерпение в вопросе войны России против Украины, но в правильном направлении. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По словам Стубба, в течение последних двух недель дела для Украины идут в лучшем направлении.

Президент заявил, что вчера, в субботу, он имел длительный телефонный разговор с президентом США, а сегодня утром переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленский терпелив, а вот Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина», - отметил Стубб.

Он подчеркнул, что, хотя международная дипломатия в последнее время находится в своем типичном волнообразном состоянии, за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.

Стубб также выразил надежду, что во время завтрашнего разговора Трампа с Путиным российский диктатор не придумает какого-то повода, чтобы попытаться заставить Соединенные Штаты отменить санкции.