«Решающая» неделя для будущего Украины

Следующая неделя будет «решающей» для будущего Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме.

«Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы [США] привержены прекращению войны, и я благодарю вас за это. Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигались вперед, и я думаю, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении», — сказала фон дер Ляйен.

Вэнс, в свою очередь, заявил, что ЕС является важным союзником США, несмотря на «некоторые разногласия, как это иногда случается с друзьями, по таким вопросам, как торговля». «Но у нас также есть много соглашений, много вопросов, над которыми нужно работать вместе», — добавил он.