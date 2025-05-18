USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Передача «летающего дворца» Трампу «законна»

заявил спецпосланник президента
20:15 477

Решение королевской семьи Катара передать в дар президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 класса люкс является абсолютно законным и было одобрено американскими юристами. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Это абсолютно законная передача, она была проверена юрисконсультом Белого дома, Министерством юстиции», - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Уиткофф указал, что решение Катара подарить «летающий дворец» обусловлено тем, что США сделали многое для ближневосточной страны. «Я не понимаю, как кто-либо может рассматривать это как попытку катарцев получить какое-либо преимущество», - добавил он.

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств. 

Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке наша корреспонденция; все еще актуально
16:44 2876
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку все еще актуально
10:45 5026
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге» 7 голов за 37 дней; видео
19:49 1747
Война затянется на годы, но цена будет огромной
Война затянется на годы, но цена будет огромной украинские чиновники
19:47 1644
США обозначили красные линии по Ирану
США обозначили красные линии по Ирану
18:54 1261
Решающий разговор Трампа и Путина. У США большие надежды
Решающий разговор Трампа и Путина. У США большие надежды
18:15 1907
Заявления помощника Алиева в Иране
Заявления помощника Алиева в Иране обновлено 18:00
18:00 3862
В Загатале недовольны закрытием гимназии
В Загатале недовольны закрытием гимназии
16:56 2739
Разведка Украины: Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Разведка Украины: Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:50 3070
Приди и возьми
Приди и возьми главная тема
14:07 6166
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников все еще актуально
10:27 6342

ЭТО ВАЖНО

Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке наша корреспонденция; все еще актуально
16:44 2876
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку все еще актуально
10:45 5026
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге» 7 голов за 37 дней; видео
19:49 1747
Война затянется на годы, но цена будет огромной
Война затянется на годы, но цена будет огромной украинские чиновники
19:47 1644
США обозначили красные линии по Ирану
США обозначили красные линии по Ирану
18:54 1261
Решающий разговор Трампа и Путина. У США большие надежды
Решающий разговор Трампа и Путина. У США большие надежды
18:15 1907
Заявления помощника Алиева в Иране
Заявления помощника Алиева в Иране обновлено 18:00
18:00 3862
В Загатале недовольны закрытием гимназии
В Загатале недовольны закрытием гимназии
16:56 2739
Разведка Украины: Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Разведка Украины: Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:50 3070
Приди и возьми
Приди и возьми главная тема
14:07 6166
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников все еще актуально
10:27 6342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться