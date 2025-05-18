Передача «летающего дворца» Трампу «законна»

Решение королевской семьи Катара передать в дар президенту США Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 класса люкс является абсолютно законным и было одобрено американскими юристами. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Это абсолютно законная передача, она была проверена юрисконсультом Белого дома, Министерством юстиции», - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Уиткофф указал, что решение Катара подарить «летающий дворец» обусловлено тем, что США сделали многое для ближневосточной страны. «Я не понимаю, как кто-либо может рассматривать это как попытку катарцев получить какое-либо преимущество», - добавил он.

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники проинформировал, что королевская семья Катара планирует подарить американскому лидеру «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств.