Эрдоган помянул жертв депортации крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю 81-й годовщины депортации крымских татар. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в соцсети.

«В 81-ю годовщину депортации наших крымско-татарских братьев с их родины я со скорбью вспоминаю их страдания. Желаю милости Всевышнего нашим соотечественникам, погибшим во время депортации. Турция и впредь будет защищать права наших крымских братьев и сестер и всегда стоять на их стороне», - говорится в обращении.

Депортация крымских татар была проведена Народным комиссариатом внутренних дел СССР 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина, а закончена 4 июня 1944 года.