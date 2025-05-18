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Зеленский написал письмо Трампу. Что в нем?

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Президент Украины Владимир Зеленский направил своему американскому коллеге письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах. Об этом сообщает Офис главы республики.

Как отмечается, украинский политик подготовил письмо после встречи в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

«Отдельное внимание — реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США», — говорится в пресс-релизе.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Соглашение не предусматривает прошлых долговых обязательств Украины перед США и освобождает фонд от налогообложения. Сделка стала итогом непростых переговоров, начавшихся в феврале 2025 года по инициативе Трампа.

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