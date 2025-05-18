США анонсировали торговые сделки с 18 странами

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона есть 18 наиболее важных торговых партнеров, к торговым соглашениям с которыми он стремится.

«Мне кажется, что мы будем заключать много региональных сделок, будет ставка на Центральную Америку, будет ставка на часть Африки», — сказал глава Минфина в интервью CNN.

Министр добавил, что пошлины США на иностранные товары вернутся к изначальному уровню, установленному 2 апреля, если страны не достигнут соглашения с Вашингтоном в течение 90 дней.

9 апреля президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. Тогда же он объявил о снижении взаимного тарифа с указанными странами на этот период до 10%. 14 мая между США и Китаем начал действовать новый режим пошлин. Тарифы США на китайские товары снижены со 145% до 30%, пошлины КНР на американские — со 125% до 10%. Базовая пошлина на импорт товаров остается на уровне 10%.