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Стало известно о скрытой операции Фицо

21:12 1415

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес три операции в связи с покушением на него 15 мая 2024 года, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Pravda.

Он добавил, что тогда чиновники сообщили только о двух хирургических вмешательствах. «Потому что третья операция вызвала бы фундаментальное недовольство. Мы очень боялись реакции: как могло случиться, что что-то пошло не так», — сказал Калиняк. При этом он отметил, что все операции были успешными, но речь идет о восстановлении организма.

В апреле 2025 года Фицо рассказал о том, что испытывает трудности в связи с ранением.

В Фицо в мае прошлого года стреляли несколько раз после того, как он вышел на улицу после выездного заседания правительства в городе Гандлова. На вертолете его доставили в больницу в состоянии, угрожающем жизни. В политика попало три пули — одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости. Стрелявшего задержали, им оказался 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула.

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