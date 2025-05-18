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Россия задержала танкер, вышедший из порта Эстонии

21:29 1245

Россия задержала в своих территориальных водах в Балтийском море нефтяной танкер Green Admire, когда он выходил из эстонского порта Силламяэ и следовал по ранее согласованному маршруту, сообщили в МИД Эстонии.

Танкер, шедший под флагом Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Из порта Силламяэ он вышел около 18:30 в субботу, 17 мая. По данным телерадиовещательной компании Эстонии (ERR), российские власти остановили танкер после полуночи, и вскоре он направился к принадлежащему России острову Гогланд, где встал на якорь. На его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам, пишет ERR. Данные сервиса Marinetraffic подтверждают, что танкер находится у острова.

МИД Эстонии отмечает, что навигационный маршрут был выбран «из соображений безопасности на море» и «установлен по взаимному соглашению между Россией, Эстонией и Финляндией». В ведомстве добавили, что Эстония перенаправит движение в порт Силламяэ и из него исключительно через эстонские территориальные воды, «чтобы предотвратить подобные инциденты».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что, как показал сегодняшний инцидент, «Россия продолжает вести себя непредсказуемо». По его словам, он проинформировал союзников о задержании танкера.

14 мая военно-морские силы Эстонии обратили внимание на нефтяной танкер Jaguar, находившийся в международных водах в Балтийском море, и попытались проверить его документы, подозревая, что он относится к российскому теневому флоту. Однако танкер отказался подчиняться приказам. В ходе попытки задержания судна Эстония использовала вертолет, самолет и патрульный катер ВМС. В ответ на это Россия отправила истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО и сопроводил танкер в Приморск в Ленинградской области.

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