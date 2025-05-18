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Задержан израильтянин, шпионивший для Ирана

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Полиция Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) задержали 18-летнего Моше Атиаса, жителя Явне, по подозрению в совершении преступлений против безопасности государства.

Начальник отдела безопасности при «Лахав 433» подполковник Ярон Биньямини рассказал, что 18-летний израильтянин за вознаграждение выполнял задания иранских спецслужб. Сначала от Моше потребовали сжечь форму солдата ЦАХАЛа и снять процесс на видео.

Затем попросили написать на листе оскорбление в адрес премьер-министра, что также было сделано. За эти задания израильтянину заплатили несколько сотен долларов.

Во время допроса Атиас признался, что выполнил ряд заданий иранских разведчиков. Среди прочего израильтянин сообщил иранцам точное местоположение Нафтали Беннета, когда тот восстанавливался после операции.

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