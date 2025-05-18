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Кобахидзе: США сэкономили миллиарды благодаря Грузии

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Соединенные Штаты сэкономили 2,5 миллиарда долларов благодаря участию грузинских военных в миссиях в Афганистане и Ираке. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Американская сторона сэкономила 2,5 миллиарда долларов благодаря нашему участию в миссиях в Афганистане и Ираке. В то же самое время реальная американская помощь нашей стране со стороны американского бюджета намного меньше 2,5 миллиарда долларов», - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что он не имеет в виду те деньги, которые под видом помощи выделялись Грузии через Агентство по международному развитию (USAID) и Национальный фонд поддержки демократии (NED). По словам премьера, деньги, выделенные через эти организации, тратились на «беспорядки в стране».

«Единственная помощь, которую оказали Грузии, была в 2008-2011 годах, так как надо было спасать правление экс-президента Михаила Саакашвили», - добавил Кобахидзе.

Кроме того, по словам главы грузинского правительства, при выполнении военных миссий Грузия потеряла 32 военнослужащих. «Справедливость - это единственное требование, которое мы выдвигаем администрации президента США Дональда Трампа», - заключил Кобахидзе.

Отношения Грузии и США испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября 2024 года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.

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