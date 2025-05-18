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«Карабаху» вручили золотые медали

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Отдел спорта
18 мая 2025, 23:10 653

Сегодня на стадионе «Азерсун-Арена» состоялось награждение чемпиона Азербайджана «Карабаха».

В матче 35-го тура команда Гурбана Гурбанова разгромила со счетом 3:0 «Кяпяз». После игры состоялось чествование чемпионов.

«Карабах» - 12-кратный чемпион Азербайджана. В нынешнем сезоне перед последним туром у агдамцев 86 очков. Они на 15 очков опережают занимающую 2-е место «Зиря».

Также сегодня «Нефтчи» крупно обыграл «Сабаил» - 3:0.

Перед последним туром в Премьер-лиге неизвестны лишь обладатели 5-6-х и 8-9-х позиций.

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