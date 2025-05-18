У Трампа сделали заявление о «карательных» санкциях против России

Соединенные Штаты Америки вместе с Европой «без колебаний» усилят санкции против Российской Федерации, если президент России Владимир Путин не будет вести мирные переговоры «в духе доброй воли».

Как сказал в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент, президент США Дональд Трамп очень четко дал это понять. Сейчас, по словам американского министра, надо посмотреть, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров.

«Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть», - поделился Бессент.

Напомним, с начала переговоров Белый дом неоднократно предупреждал, что «ударит» по Москве новыми санкциями, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров. В частности, одним из вариантов было введение высоких налогов на любые товары, экспортируемые из России в США и другие страны.