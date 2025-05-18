USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

У Трампа сделали заявление о «карательных» санкциях против России

18 мая 2025, 23:25 1408

Соединенные Штаты Америки вместе с Европой «без колебаний» усилят санкции против Российской Федерации, если президент России Владимир Путин не будет вести мирные переговоры «в духе доброй воли».

Как сказал в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент, президент США Дональд Трамп очень четко дал это понять. Сейчас, по словам американского министра, надо посмотреть, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров.

«Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть», - поделился Бессент.

Напомним, с начала переговоров Белый дом неоднократно предупреждал, что «ударит» по Москве новыми санкциями, если Россия откажется от прекращения огня и мирных переговоров. В частности, одним из вариантов было введение высоких налогов на любые товары, экспортируемые из России в США и другие страны.

С чего это Путину проявлять уступчивость?
С чего это Путину проявлять уступчивость? наша аналитика
18 мая 2025, 22:29 2486
Приди и возьми
Приди и возьми главная тема
18 мая 2025, 14:07 7161
Выборы президента в Румынии: лидирует проевропейский кандидат
Выборы президента в Румынии: лидирует проевропейский кандидат обновлено 23:16
18 мая 2025, 23:16 6740
Многообещающее заявление Хикмета Гаджиева в Иране
Многообещающее заявление Хикмета Гаджиева в Иране обновлено 21:48
18 мая 2025, 21:48 6741
К власти в Польше идут трамписты?
К власти в Польше идут трамписты? haqqin.az из Варшавы
18 мая 2025, 11:55 3198
Израиль начал масштабное наступление в Газе
Израиль начал масштабное наступление в Газе обновлено 19:27
18 мая 2025, 19:27 3520
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке наша корреспонденция; все еще актуально
18 мая 2025, 16:44 3753
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку все еще актуально
18 мая 2025, 10:45 5914
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге» 7 голов за 37 дней; видео
18 мая 2025, 19:49 3992
Война затянется на годы, но цена будет огромной
Война затянется на годы, но цена будет огромной украинские чиновники
18 мая 2025, 19:47 3670
Тегеран ответил на красные линии США
Тегеран ответил на красные линии США обновлено 23:53
18 мая 2025, 23:53 2307

ЭТО ВАЖНО

С чего это Путину проявлять уступчивость?
С чего это Путину проявлять уступчивость? наша аналитика
18 мая 2025, 22:29 2486
Приди и возьми
Приди и возьми главная тема
18 мая 2025, 14:07 7161
Выборы президента в Румынии: лидирует проевропейский кандидат
Выборы президента в Румынии: лидирует проевропейский кандидат обновлено 23:16
18 мая 2025, 23:16 6740
Многообещающее заявление Хикмета Гаджиева в Иране
Многообещающее заявление Хикмета Гаджиева в Иране обновлено 21:48
18 мая 2025, 21:48 6741
К власти в Польше идут трамписты?
К власти в Польше идут трамписты? haqqin.az из Варшавы
18 мая 2025, 11:55 3198
Израиль начал масштабное наступление в Газе
Израиль начал масштабное наступление в Газе обновлено 19:27
18 мая 2025, 19:27 3520
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке
Дуэт Эрдогана с Трампом на Востоке наша корреспонденция; все еще актуально
18 мая 2025, 16:44 3753
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку
Израильская армия не отрицает, что генерал Одед Басюк побывал в Баку все еще актуально
18 мая 2025, 10:45 5914
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик Махира Эмрели в «Нюрнберге» 7 голов за 37 дней; видео
18 мая 2025, 19:49 3992
Война затянется на годы, но цена будет огромной
Война затянется на годы, но цена будет огромной украинские чиновники
18 мая 2025, 19:47 3670
Тегеран ответил на красные линии США
Тегеран ответил на красные линии США обновлено 23:53
18 мая 2025, 23:53 2307
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться