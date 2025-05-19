Израиль разрешил поставки гумпомощи в Газу

Кабинет безопасности Израиля решил немедленно возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа по существующим каналам, утверждает журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

«В воскресенье кабинет безопасности Израиля принял решение о немедленном возобновлении поставок гуманитарной помощи в Газу по существующим каналам, пока не заработает новый механизм доставки гуманитарной помощи», - написал журналист.

Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве.

«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», - говорится в заявлении.

Напомним, что в марте Израиль перекрыл поставки гумпомощи в регион.

В воскресенье, 19 мая, армия Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции на севере и юге сектора Газа. «Сухопутные войска Армии обороны Израиля начинают операции в нескольких районах сектора Газа в рамках начала операции «Колесницы Гидеона», — говорится в публикации.