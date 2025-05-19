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Выборы еще в одной европейской стране

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Коалиция правых и центристских партий «Демократический альянс» получает около 30% голосов на парламентских выборах в Португалии, сообщает Associated Press со ссылкой на экзитполы.

Согласно этим данным, альянс не обеспечивает себе большинство в 230-местном парламенте.

Второе место занимает Социалистическая партия, она получает от 21 до 26%. Ультраправая партия Chega («Хватит») набирает от 20 до 24% голосов.

К нынешним выборам привел вотум недоверия, который парламент вынес в марте правительству премьера Луиша Монтенегру (лидера правоцентристской Социал-демократической партии). Голосование организовали из-за обвинений в конфликте интересов. Монтенегру отрицал обвинения, но ушел в отставку.

Это третьи досрочные выборы в парламент Португалии с 2022 года.

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