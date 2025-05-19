Палестинцев убивают, как насекомых

Газа (Палестина). Армия обороны Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа. Погибли как минимум 103 человека
Лондон (Великобритания). Демонстранты размахивают палестинскими флагами во время марша по мосту Ватерлоо
Нью-Йорк (США). Мексиканское парусное судно «Куаутемок» столкнулось с Бруклинским мостом. Погибли двое членов экипажа
Сент-Луис (США). Последствия торнадо
Ватикан. Состоялась церемония вступления на престол Папы Римского Льва XIV
Базель (Швейцария). На 69-м конкурсе песни «Евровидение» победил австриец Джей-Джей
Ван (Турция). Чайки охотятся на кефалей, плывущих вверх по течению