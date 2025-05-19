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Израиль отыскал в Сирии секретные документы о разведчике Эли Коэне

01:11 583

В ходе специальной операции на территории Сирии «Моссад» отыскал и забрал около 2,5 тыс. секретных документов, касающихся самого известного израильского разведчика Эли Коэна.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление спецслужбы, среди изъятых документов поддельные паспорта Коэна, сообщения и указания, которые он получал из Израиля, отчеты о слежке за ним сирийских спецслужб, а также оригинал завещания, написанного разведчиком перед казнью, аудиозаписи.

В «Моссаде» сообщили, что эти документы, а также некоторые личные вещи Эли Коэна спецслужбы Сирии хранили в строго засекреченном месте. На то, чтобы установить их местонахождение и разработать операцию по изъятию, ушло много времени.

Эли Коэн работал на израильскую разведку в 1961–1965 годах, сообщая важную информацию о представителях сирийского руководства, обороне, вооружениях. В 1965 году он был разоблачен сирийскими спецслужбами и казнен. Информацию об обстоятельствах его разоблачения и задержания «Моссад» раскрыл только в декабре 2022 года. Местонахождение тела Коэна до сих пор «Моссадом» не установлено.

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