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Дуров рассказал о просьбе главы разведки Франции по выборам в Румынии

01:31 463

После того, как МИД Франции назвал фейком заявление Павла Дурова о вмешательстве в президентские выборы в Румынии, основатель Telegram заявил, что с такой просьбой к нему обращалась французская разведка. Об этом он написал в соцсети X.

«Этой весной... в Hotel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался», — написал Павел Дуров.

18 мая Дуров в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором рассказал, что руководство «одной из стран» (к тексту было прикреплено изображение багета) попросило мессенджер «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии».

«Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе», — написал основатель мессенджера. МИД Франции назвал слова Дурова фейком.

18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Во второй тур выборов вышли глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Прозападный кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан сохраняет отрыв от лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона после обработки более 95% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии. По имеющимся данным, у Дана сейчас 54,2% голосов. Джордже Симион пока имеет 45,8%. Разрыв между ними – более 800 тысяч голосов.

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