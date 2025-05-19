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Стубб отговаривал Трампа от сближения с Россией

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Президент Финляндии Александр Стубб в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предпринял попытку убедить американского коллегу в несостоятельности России как державы.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Это не та страна, которую можно считать большой силой», — заявил финский лидер на пресс-конференции в Таллине, оглашая то, что он говорил главе вашингтонской администрации. Стубб также добавил, что и другие европейские лидеры должны доносить до американской администрации похожую позицию.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (18:00 по Баку) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. 

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