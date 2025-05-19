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ХАМАС не хочет освобождать заложников

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Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что оно якобы согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

Соответствующее заявление сделал представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Сведения о том, что движение согласилось освободить нескольких заложников в ответ на двухмесячное прекращение огня, не соответствуют действительности», — указал Абу Зухри, слова которого приводит палестинское агентство Maan. Он добавил, что израильские власти, распространяя «подобную ложную информацию», пытаются ввести в заблуждение.

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