Тень Трампа рассеялась над Румынией

В ночь на понедельник улицы Бухареста заполнили толпы горожан и приезжих. Вопреки беспокойству властей люди не протестовали против результатов выборов, а шумно праздновали победу мэра Бухареста. Результаты голосования показали, что новым президентом Румынии станет Никушор Дан. Самый проевропейский из правоцентристских политиков обошел со значительным отрывом праворадикального конкурента Джордже Симиона. При рекордной за минувшие двадцать лет избирательной явке 64,72% Румыния проголосовала за проевропейского политика. Учитывая континентальную тенденцию к правопопулизму, эту победу можно считать одной из наиболее знаковых в Европе. После обработки 100% бюллетеней Никушор Дан набирает 53,6%, а его оппонент Симион – 46,4%. На этот раз голосование диаспоры не оказало существенного влияния.

Напомним, что текущая серия выборов состоялась вследствие отмены результатов президентских выборов в конце 2024 года. Шоком для Румынии и Европы оказался внезапный успех полумаргинального политика Кэлина Джорджеску, вошедшего в топы мировых новостей и сетевых публикаций. Результат голосования от 24 ноября минувшего года аннулировал Конституционный суд Румынии на основании секретных разведданных о финансировании кампании победителя со стороны, предположительно, российских медиаструктур. Уголовное расследование в отношении Джорджеску и его соратников продолжается по сей день. Промежуточным результатом де-факто был недопуск праворадикального кандидата к новым выборам, что наделало немало шума в румынском обществе и спровоцировало в начале весны многотысячные манифестации. Многие местные и зарубежные эксперты акцентировали внимание на протестных настроениях, обусловленных отстраненностью действующей власти от запросов рядовых жителей страны. Между тем вполне объяснимое на уровне мировых экономических реалий и региональных кризисов недовольство граждан ухудшениями в финансовой и социальной сфере сыграло в пользу ультраправых партий. Так, темы экономического национализма или традиционных религиозных доктрин позволили экстравагантным радикалам, подобным Джорджеску, превозносить в качестве патриотов румынских идеологов фашизма, продвигать теории о мировых заговорах и оспаривать необходимость пребывания страны в Евросоюзе.

Все же одиозный румынский политик, впервые в мире выигравший президентскую кампанию только за счет соцсетей, выбыл из состязания. Его место занял молодой единомышленник Джордже Симион, который в полной мере воспользовался политическим капиталом, унаследованным от старшего товарища. Симион председательствует в Альянсе за объединение румын (AUR), и ему запрещен въезд в Молдову и Украину из-за территориальных претензий к соседним странам. При этом Кэлин Джорджеску несколько лет назад вышел из AUR после резкой критики в адрес Украины. В то же время поддержку бывшего однопартийца во многом обеспечил глава унионистского Альянса. После отказа Центрального избирательного бюро Румынии зарегистрировать Джорджеску кандидатом именно Симион возглавил массовые протесты и проводил их даже в отсутствие опального политика. В ходе избирательной кампании он пообещал сделать экс-кандидата в президенты премьер-министром. Результат партии AUR на парламентских выборах в Румынии пять лет назад казался шоком – 9% голосов. За несколько дней до нынешнего голосования социологические опросы показывали уровень поддержки более 47%. Многие из тех, кто выбирал Кэлина Джоржеску, признали Симиона его правопреемником. Для других избирателей внесистемный оппозиционный кандидат представлялся лидером, который сможет бросить вызов партиям власти с их постоянной конфронтацией. В румынском обществе есть и сторонники изоляционизма.

Начинавший свою карьеру в среде футбольных фанатов, 38-летний Джордже Симион в период нынешней предвыборной гонки смягчил риторику и назвал столпами безопасности Румынии членство в ЕС и НАТО при стратегическом партнерстве с США. Стараясь выглядеть сдержанным и справедливым критиком Брюсселя, он особо подчеркивал связь с главой Белого дома: слоган «Сделаем Румынию снова великой» - явная калька электорального девиза Дональда Трампа. Незадолго до второго тура французские политические комментаторы выразили мнение, что «тень Трампа нависает над выборами в Румынии» и что их результат станет проверкой на уровень «трампизма» в Европе. В день голосования кандидат в президенты от AUR выступил с заявлением о «присутствии высокопоставленных должностных лиц» США, призванных «обеспечить честность выборов». После закрытия избирательных участков и оглашения первых результатов Джордже Симион отказался признать поражение. Также выяснилось, что при голосовании за рубежом он проиграл в России, Беларуси и Китае, где рассчитывал на безоговорочную поддержку. В соцсетях политик потребовал «подсчитать правильно каждый голос», поблагодарил сограждан и назвал себя новым президентом Румынии. «Но это не моя победа. Это победа румынского народа, униженного, ограбленного и обманутого много раз, до сих пор. Это победа человека, который должен был стать президентом Румынии», - указал лидер AUR, подразумевая Джорджеску.

Спустя несколько часов после оглашения данных Центральным избирательным бюро Румынии лидер первого тура не стал их оспаривать и поздравил конкурента Никушора Дана, подчеркнув, что «такова была воля румынского народа». К тому моменту на улицах Бухареста начался многотысячный митинг. Чуть ранее СМИ с тревогой рассказали о появлении в столице усиленных полицейских патрулей: многие ожидали протестов против результатов голосования и столкновений между сторонниками контркандидатов. Однако манифестация стала празднованием. После полуночи к избирателям вышел новоизбранный президент и призвал «работать на благо Румынии», отметив, что стране нужны специалисты для осуществления государственной политики. Выступление он закончил словами: «Давайте продолжать верить в Румынию. А с завтрашнего дня – работать!» Собственно для Никушора Дана такой призыв не случаен, поскольку его электоральный успех во многом обусловлен имиджем технократа. Несмотря на критику, жители Бухареста активно голосовали за своего мэра и, вероятнее всего, именно поэтому с радостью вышли на митинг в честь его победы.

Выступая как независимый политик, Дан оказался в выгодном положении по сравнению с конкурентом от правящей власти Крином Антонеску и смог избежать эффекта протестного голосования против руководящего класса. Одновременно столичный градоначальник пользовался поддержкой правоцентристской партии «Союз спасения Румынии», которой когда-то руководил. Сейчас в ней председательствует Елена Ласкони, вышедшая вместе с Джорджеску во второй тур отмененных в прошлом году выборов. В ходе завершившейся 18 мая электоральной кампании Никушор Дан сумел выдержать тонкий баланс между проевропейской линией и румынским традиционализмом. 55-летний политик, говоривший на встречах с избирателями, в основном, о системных реформах и экономическом сотрудничестве с ЕС, сумел завоевать симпатии и жителей крупных городов, ратующих за евроинтеграцию, и представителей среднего и малого бизнеса в провинции. Победу проевропейского кандидата сразу после оглашения первых результатов экзитполов приветствовали лидеры румынского политического класса. Так, мэр города Клуж Емил Бок охарактеризовал второй тур президентских выборов как «референдум о том, чтобы Румыния осталась в ЕС или вышла из ЕС». Действующий министр финансов Танцош Барна назвал избрание Дана «огромным шансом спасти страну от изоляционизма», прозрачно намекая на программные тезисы Симиона. Чуть позже победителя поздравил экс-премьер Марчел Чолаку и подчеркнул, что «массовая явка дает будущему президенту большую легитимность».