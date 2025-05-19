Массово похищают владельцев криптокошельков

Случаи нападений на владельцев криптовалют участились в разных странах мира, преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, жертвами становятся как инвесторы, так и руководители криптокомпаний и члены их семей. Во Франции неизвестные в масках попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее ребенку оружием. Нападение удалось предотвратить благодаря вмешательству мужа женщины и соседей.

Издание отмечает, что подобные преступления становятся все более организованными - злоумышленники используют зашифрованные мессенджеры и действуют по заранее спланированным схемам.

Среди пострадавших - блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии. Некоторых жертв похищений избивали и даже пытали. В частности, бывшему руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану похитители отрезали палец, требуя выкуп в размере €10 млн. Эксперты связывают рост таких преступлений с удорожанием цифровых валют и утечками личных данных из баз криптокомпаний.