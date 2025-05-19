Путин проверяет решимость Трампа

Накануне телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин проверил решимость США по установлению мира в Украине, устроив самый масштабный налет ударных дронов с начала войны, сообщает The Times.
«Путин испытал решимость президента Трампа прекратить войну в Украине накануне переговоров между ними, поскольку Кремль запустил самую большую волну ударных дронов с начала конфликта», — отмечает издание.
Ожидается, что в понедельник Трамп потребует прекращения огня и предупредит Москву о последствиях затягивания мира. Параллельно он проведет разговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.
Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, также усилили давление на Путина. Макрон заявил, что российский лидер должен продемонстрировать стремление к миру, согласившись на 30-дневное безусловное прекращение огня.
Однако Кремль продолжает демонстрировать готовность к эскалации. Путин подчеркнул: «У нас достаточно сил и ресурсов, чтобы довести то, что было начато в 2022 году, до логического завершения, с результатом, необходимым для России».
По данным Воздушных сил Украины, Россия выпустила 273 ударных дрона за сутки, что стало самой масштабной атакой с начала войны. В Киевской области погибла 28-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Американские дипломаты, включая Стива Уиткоффа, выразили уверенность в способностях Трампа достичь соглашения: «Президент полон решимости что-то здесь сделать... Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет».
Тем временем между лидерами Европы назревает напряжение. Итальянский премьер Джорджия Мелони отказалась участвовать в мирных переговорах, созванных Макроном, обвинив его в подрыве единства Запада.
Напомним, что Дональд Трамп объявил о своем предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными темами переговоров будут прекращение войны и торговля.