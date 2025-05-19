Путин проверяет решимость Трампа

Накануне телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин проверил решимость США по установлению мира в Украине, устроив самый масштабный налет ударных дронов с начала войны, сообщает The Times.

«Путин испытал решимость президента Трампа прекратить войну в Украине накануне переговоров между ними, поскольку Кремль запустил самую большую волну ударных дронов с начала конфликта», — отмечает издание.

Ожидается, что в понедельник Трамп потребует прекращения огня и предупредит Москву о последствиях затягивания мира. Параллельно он проведет разговоры с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.