Россия собирает войска у границы с Финляндией

Россия наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине, сообщает The New York Times.

Новое спутниковое изображение подтверждает, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы — возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

«Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из самых новых членов НАТО», — пишет издание.

НАТО подтверждает, что деятельность России напоминает подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине: «Российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы, что может раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине».

Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня. «Речь будет идти о гораздо более высокой численности войск», — сказал бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.

Военные самолеты, десятки новых палаток, новая техника и активное строительство — все это зафиксировано возле ключевых баз вблизи финской границы, в частности в Каменке и Алакуртти. Подобная активность замечена и вблизи Эстонии.

«Они расширяют свои бригады до дивизий, а это означает, что количество подразделений вблизи наших границ значительно возрастет — на тысячи», — сказал Эмиль Кастехельми, аналитик Black Bird Group.

Аналитики считают, что Россия воспринимает зону Арктики как один из ключевых элементов своей великодержавной идентичности. «Россия считает, что Арктика и доступ к Арктике является ключом к статусу великой державы», — отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Финляндия, которая вступила в НАТО всего два года назад, пока не видит прямой угрозы, однако правительство страны внимательно следит за ситуацией. «Увеличение военной силы в наших соседних районах произойдет после того, как утихнут боевые действия в Украине. Именно к этому мы должны быть готовы», — сказал Янне Куусела, директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Финляндии.