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Банк Республика в очередной раз признан «Самым активным банком-эмитентом в Азербайджане»!

10:48 333

Банк Республика был удостоен награды «Самый активный банк-эмитент в Азербайджане» по итогам 2024 года в рамках Программы содействия торговле (Trade Facilitation Programme – TFP) Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Отметим, что это уже третий год подряд, когда Банк Республика получает данную награду в этой сфере.

Церемония вручения награды состоялась в Лондоне в рамках ежегодного заседания Совета управляющих EBRD.

Эта престижная награда, вручённая Банку Республика, в очередной раз подтверждает его высокую активность в сфере финансирования международной торговли, способности к управлению рисками и предоставления эффективных финансовых решений клиентам. Благодаря успешному сотрудничеству с EBRD, Банк Республика предоставляет более широкие возможности в международных торговых операциях, внося вклад в поддержку экспортного и импортного потенциала страны.

Это достижение является результатом прочных партнёрских отношений Банка Республика с международными финансовыми институтами, а также целеустремлённой работы его профессиональной команды в сфере торгового финансирования. Эта награда является не только признанием заслуг Банка Республика, но и свидетельством растущей роли Азербайджана в региональной торговле.

Банк Республика продолжает предоставлять своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг в области финансирования торговли и считает вклад в экономическое развитие Азербайджана одним из своих главных приоритетов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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