AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав AZCON Holding, удостоено престижной награды на международной премии ATM Awards 2024 в категории Collaboration and Community, одной из самых авторитетных в сфере управления воздушным движением.

В этой номинации оцениваются проекты, способствующие устойчивому, гибкому и эффективному развитию управления воздушным движением через сотрудничество между участниками различных секторов авиации.

AZANS достиг этого успеха в рамках проекта NATS Green Aviation Insights (GAIN). Данный проект, реализуемый в партнерстве с ведущими поставщиками аэронавигационных услуг — NATS (Великобритания), AZANS (Азербайджан), CAAM (Малайзия) и skeyes (Бельгия), занял второе место в данной номинации. Первое место в категории Collaboration and Community заняли Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за проект, посвященный интеграции беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство.

«Для нас большая честь, что проект GAIN был признан на столь высоком уровне и вошел в число лучших наряду с инициативой FAA и NASA. Это признание подчеркивает активный вклад AZANS в развитие устойчивых подходов к управлению воздушным движением и усиливает позицию Азербайджана на глобальной аэронавигационной арене. Поздравляем всех партнеров и участников проекта!» - сказал директор AZANS Фархан Гулиев.