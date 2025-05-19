Нефтяные гиганты готовятся к затяжному падению цен на нефть

Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к затяжному снижению цен на сырую нефть — третьему за десятилетие. Руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP уверяют инвесторов в своей финансовой устойчивости и готовности к кризису.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, главы этих компаний использовали квартальные отчеты о доходах, чтобы заверить акционеров в том, что их балансы остаются стабильными, а планируемые расходы и выплаты дивидендов не будут резко сокращены.

«Существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи», — отметил глава ExxonMobil Даррен Вудс. Компания с активами $472 млрд подготовилась к спаду, сократив расходы за пятилетие на $13 млрд и проверяя свои планы через сценарии, более жесткие, чем во время пандемии COVID-19.

Chevron сообщила, что сохранит поток свободных денежных средств на уровне $9 млрд при цене нефти $60 за баррель, несмотря на планы значительного сокращения сотрудников. Shell заявила, что сможет выплачивать дивиденды даже при цене на нефть в $40 за баррель и не изменила планы расходов, как подчеркнула финансовый директор компании Шинед Горман.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне напомнил, что компания сохранила выплату дивидендов даже в разгар пандемии и продолжает придерживаться той же стратегии без паники.

По оценке аналитической компании Wood Mackenzie, капитальные расходы пяти крупнейших нефтегазовых компаний в 2025 году составят около $98 млрд, что почти на 5% меньше по сравнению с 2023 годом.

Цены на нефть уже упали ниже $60 за баррель в апреле и, по прогнозам, останутся на уровне около $65 до конца года. На ситуацию также влияет рост поставок от стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию.