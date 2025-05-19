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Ближайшую неделю назвали решающей для Украины

11:15 972

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что текущая неделя станет ключевой в создании условий для завершения войны России против Украины.

Об этом фон дер Ляйен сообщила в воскресенье на трехсторонней встрече в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

«Нас объединяет стремление к справедливому и прочному миру. Я знаю, насколько вы вовлечены в прекращение этой войны, и я благодарю вас за это», — сказала фон дер Ляйен, обращаясь к Венсу.

«Сейчас, безусловно, важно, чтобы мы продвигали ситуацию вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом отношении», — подчеркнула она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил, что 19 мая он проведет телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными темами обсуждения станут прекращение войны и торговля.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров между главой Белого дома и российским лидером.

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