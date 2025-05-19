USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Спасены деревья на дороге Баку – Губа

видео
Ульвия Худиева, собкор
11:39 994

В социальных сетях распространяются видеоролики, свидетельствующие об уничтожении зеленой зоны на левой стороне дороги Баку – Губа, где запечатлено высыхание деревьев.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, зеленая зона в указанном районе была повреждена ООО Qar-Daş Company. Сотрудники 4-го регионального управления экологии и природных ресурсов провели расследование по факту уничтожения деревьев в зеленой зоне, расположенной в Апшеронском районе, на левой стороне дороги Баку–Губа, вблизи поста экологического контроля.

Начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе проверки установлено: зеленая зона находится в аренде у ООО Qar-Daş Company. При осмотре территории выяснилось, что ранее на участке проводились земляные работы с использованием тяжелой техники, в результате которых были уничтожены или повреждены 64 дерева. Ущерб природе составил 13 700 манатов.

По словам Меджидова, по данному факту составлен акт. Поскольку сумма ущерба подпадает под состав преступления, материалы дела готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

Для устранения последствий нарушения сотрудники управления организовали акцию по озеленению: территория была очищена от мусора, а вместо уничтоженных деревьев высажено более 60 сосен, выращенных в горшках, что позволило восстановить зеленую зону.

В Минздраве состоялась встреча с послом Швейцарии
В Минздраве состоялась встреча с послом Швейцарии
12:21 137
Спасены деревья на дороге Баку – Губа
Спасены деревья на дороге Баку – Губа видео
11:39 995
Нефтяные гиганты готовятся к затяжному падению цен на нефть
Нефтяные гиганты готовятся к затяжному падению цен на нефть обновлено 11:54
11:54 1304
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 1944
Польша конфисковала товары для Азербайджана из-за санкций
Польша конфисковала товары для Азербайджана из-за санкций
11:13 2760
Кочарян заговорил голосом Кремля
Кочарян заговорил голосом Кремля
11:03 2163
Россия собирает войска у границы с Финляндией
Россия собирает войска у границы с Финляндией
10:36 2181
Путин хочет захватить четыре области за год
Путин хочет захватить четыре области за год
10:10 2494
ХАМАС не хочет освобождать заложников
ХАМАС не хочет освобождать заложников
10:10 913
Австралия начала отправлять танки Украине
Австралия начала отправлять танки Украине
10:00 1959
Прощальный хет-трик и последние слова Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик и последние слова Махира Эмрели в «Нюрнберге» «Жаль, что все закончилось...»; ВИДЕО, ФОТО; ОБНОВЛЕНО
03:53 10265

ЭТО ВАЖНО

В Минздраве состоялась встреча с послом Швейцарии
В Минздраве состоялась встреча с послом Швейцарии
12:21 137
Спасены деревья на дороге Баку – Губа
Спасены деревья на дороге Баку – Губа видео
11:39 995
Нефтяные гиганты готовятся к затяжному падению цен на нефть
Нефтяные гиганты готовятся к затяжному падению цен на нефть обновлено 11:54
11:54 1304
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 1944
Польша конфисковала товары для Азербайджана из-за санкций
Польша конфисковала товары для Азербайджана из-за санкций
11:13 2760
Кочарян заговорил голосом Кремля
Кочарян заговорил голосом Кремля
11:03 2163
Россия собирает войска у границы с Финляндией
Россия собирает войска у границы с Финляндией
10:36 2181
Путин хочет захватить четыре области за год
Путин хочет захватить четыре области за год
10:10 2494
ХАМАС не хочет освобождать заложников
ХАМАС не хочет освобождать заложников
10:10 913
Австралия начала отправлять танки Украине
Австралия начала отправлять танки Украине
10:00 1959
Прощальный хет-трик и последние слова Махира Эмрели в «Нюрнберге»
Прощальный хет-трик и последние слова Махира Эмрели в «Нюрнберге» «Жаль, что все закончилось...»; ВИДЕО, ФОТО; ОБНОВЛЕНО
03:53 10265
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться