Спасены деревья на дороге Баку – Губа

В социальных сетях распространяются видеоролики, свидетельствующие об уничтожении зеленой зоны на левой стороне дороги Баку – Губа, где запечатлено высыхание деревьев.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, зеленая зона в указанном районе была повреждена ООО Qar-Daş Company. Сотрудники 4-го регионального управления экологии и природных ресурсов провели расследование по факту уничтожения деревьев в зеленой зоне, расположенной в Апшеронском районе, на левой стороне дороги Баку–Губа, вблизи поста экологического контроля.

Начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе проверки установлено: зеленая зона находится в аренде у ООО Qar-Daş Company. При осмотре территории выяснилось, что ранее на участке проводились земляные работы с использованием тяжелой техники, в результате которых были уничтожены или повреждены 64 дерева. Ущерб природе составил 13 700 манатов.

По словам Меджидова, по данному факту составлен акт. Поскольку сумма ущерба подпадает под состав преступления, материалы дела готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.

Для устранения последствий нарушения сотрудники управления организовали акцию по озеленению: территория была очищена от мусора, а вместо уничтоженных деревьев высажено более 60 сосен, выращенных в горшках, что позволило восстановить зеленую зону.