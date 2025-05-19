Протесты против Трампа в день его рождения

Акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа запланированы на всей территории Соединенных Штатов 14 июня, в день его 79-летия.

Организатором протестов выступает движение Refuse Fascism, участники которого требуют отставки Трампа. Митинги пройдут под лозунгом No Kings Day и будут организованы по всей стране с целью отвлечь внимание населения от праздничных мероприятий в честь 250-летия Армии США, включая военный парад в Вашингтоне.

Активисты движения заявляют, что Трамп «подрывает верховенство закона» и критикуют его администрацию за политику массовой высылки мигрантов. По их мнению, действия президента нарушают права мигрантов и создают угрозу демократическим ценностям страны.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил сомнения относительно необходимости обеспечения соблюдения американской конституции в части, касающейся депортации мигрантов и их прав.

2 мая глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли подтвердил планы проведения масштабного военного парада 14 июня, совпадающего с днем рождения Трампа и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость в 1775 году.

Ожидается, что в параде примут участие порядка 6,5 тысячи военнослужащих, около 150 единиц наземной техники и 50 самолетов, включая более 20 боевых танков M1 Abrams. По данным источников Reuters, стоимость проведения парада составит от 25 до 45 миллионов долларов.