В Баку ожидается ливень

С вечера 19 мая и в ночь на 20 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы.
С вечера 19 мая и в ночь на 20 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы.
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