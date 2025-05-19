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В Баку ожидается ливень

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С вечера 19 мая и в ночь на 20 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы.

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