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Европа вооружается на 150 миллиардов евро

12:15 294

Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом 150 миллиардов евро, сообщает Reuters.

Теперь это предложение должны утвердить главы МИД ЕС, что может произойти на их плановой встрече 20 мая.

Как сообщил источник издания, деятельность фонда направлена на укрепление обороны Европы, известного как «Меры по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE).

«План, предложенный Еврокомиссией в марте, будет финансироваться за счет совместных заимствований и предоставления займов членам ЕС и некоторым другим странам, таким как Украина, на проекты, которые укрепят их обороноспособность и увеличат европейскую оружейную промышленность», - сказал собеседник агентства.

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