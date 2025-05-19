В Минздраве состоялась встреча с послом Швейцарии

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томасом Штели.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что существуют возможности по сотрудничеству между Азербайджаном и Швейцарией в области здравоохранения и медицинской науки. Подчеркнув, что Швейцария является одной из лидирующих стран по разработке, производству и реализации медицинского оборудования, Теймур Мусаев также указал на наличие потенциала для развития отношений в этой сфере.

В свою очередь, Томас Штели подчеркнул, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, и за этот период сотрудничество между Швейцарией и Азербайджаном развивается по нарастающей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.