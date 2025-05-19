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Трамп говорит с Путиным

обновлено 18:36
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Начался телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают зарубежные СМИ.

*** 18:24

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявили в Белом доме. «Лучше подождать результатов их разговора», – добавили в американской администрации. Ожидается, что беседа между Трампом и Путиным начнется в 17:00 по московскому времени, после чего президент США планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сделать публичные заявления.

Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что Трамп «устал и разочарован» как Украиной, так и Россией. Она подчеркнула, что президент и его команда приложили значительные усилия для разрешения конфликта, который, по ее словам, возник из-за слабости предыдущей администрации.

*** 17:31 

США понимают, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны зашли в тупик. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены сказать, «что это не наша война».

В Белом доме заявили, что Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, как только закончится его телефонный разговор с Путиным.

Там же отметили, что Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, но лучше дождаться итогов их разговора.

Также ожидается, что президент США сделает публичные заявления по итогам разговора с Путиным и последующего звонка Зеленскому.

*** 13:35

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник в 17.00 по московскому времени (18:00 по бакинскому).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле», - сказал Песков.

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