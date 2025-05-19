Трамп говорит с Путиным

Начался телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщают зарубежные СМИ.
*** 18:24
Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявили в Белом доме. «Лучше подождать результатов их разговора», – добавили в американской администрации. Ожидается, что беседа между Трампом и Путиным начнется в 17:00 по московскому времени, после чего президент США планирует позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сделать публичные заявления.
Спикер Белого дома Кэролайн Ливитт также отметила, что Трамп «устал и разочарован» как Украиной, так и Россией. Она подчеркнула, что президент и его команда приложили значительные усилия для разрешения конфликта, который, по ее словам, возник из-за слабости предыдущей администрации.
*** 17:31
США понимают, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны зашли в тупик. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены сказать, «что это не наша война».
В Белом доме заявили, что Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, как только закончится его телефонный разговор с Путиным.
Там же отметили, что Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, но лучше дождаться итогов их разговора.
Также ожидается, что президент США сделает публичные заявления по итогам разговора с Путиным и последующего звонка Зеленскому.
*** 13:35
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник в 17.00 по московскому времени (18:00 по бакинскому).
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разговор с Трампом пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле», - сказал Песков.