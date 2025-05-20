Дуров не успокаивается

«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной – якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP подозреваемых в терроризме во Франции, но их основной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина», – написал Дуров в Х.

Основатель Telegram Павел Дуров снова обвинил французские спецслужбы в попытке повлиять на политику в Европе, в том числе в Украине, через мессенджер.

Французская военная разведка (DGSE) отреагировала на утверждения основателя Telegram Павла Дурова о том, что Париж просил заблокировать проконсервативные румынские аккаунты.

В DGSE заявили, что представители разведки несколько раз встречались с Дуровым, чтобы «напомнить ему об обязанностях его компании и его собственных в предотвращении угроз терроризма и детской порнографии». Когда проходили эти встречи и кто на них присутствовал, не уточняется.

«DGSE решительно опровергает обвинения в том, что в этих случаях поступали запросы на блокировку аккаунтов, связанных с каким-либо избирательным процессом», — говорится в заявлении директората разведки, которое цитирует Reuters.

Павел Дуров накануне заявил, что его попросили «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» и заблокировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он утверждает, что просьба исходила от главы французской разведки Николя Лернера. МИД Франции отверг эти обвинения.

18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней побеждает проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Он набрал 53,62% голосов. Его соперник, глава ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, получил 46,38%.