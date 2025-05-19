USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Турецкий художник превратит лучший гол Месси в арт-работу

13:42 1094

11 июня на аукционе Christie’s в Нью-Йорке будет выставлено уникальное цифровое произведение искусства, созданное в результате сотрудничества аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси и известного турецкого художника Рефика Анадола.

Работа вдохновлена любимым голом Месси, а все средства от ее продажи будут направлены на поддержку образовательных программ для детей в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

За свою 20-летнюю карьеру Месси забил свыше 800 голов, многие из которых стали легендарными. Какой из них он считает самым значимым, футболист объявит 22 мая.

После этого заявления цифровой художник Рефик Анадол, известный работами на стыке современных технологий и искусства, с помощью ИИ создаст картину. Учесть в ней он собирается все — эмоции болельщиков, статистику матча, траектории движения игроков — и сконструировать абстрактную визуализацию важного момента.

Средства, полученные на аукционе, поддержат проект A Goal in Life, цель которого — обеспечить доступ к базовому образованию для детей, лишенных такой возможности. Месси не впервые участвует в благотворительности: он активно сотрудничает с ООН и возглавляет собственный фонд.

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 19
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2827
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4578
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2821
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 834
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1666
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1709
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2913
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2691
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2776

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 19
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2827
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4578
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2821
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 834
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1666
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1709
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2913
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2691
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2776
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться