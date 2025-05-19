Турецкий художник превратит лучший гол Месси в арт-работу

11 июня на аукционе Christie’s в Нью-Йорке будет выставлено уникальное цифровое произведение искусства, созданное в результате сотрудничества аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси и известного турецкого художника Рефика Анадола.

Работа вдохновлена любимым голом Месси, а все средства от ее продажи будут направлены на поддержку образовательных программ для детей в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

За свою 20-летнюю карьеру Месси забил свыше 800 голов, многие из которых стали легендарными. Какой из них он считает самым значимым, футболист объявит 22 мая.

После этого заявления цифровой художник Рефик Анадол, известный работами на стыке современных технологий и искусства, с помощью ИИ создаст картину. Учесть в ней он собирается все — эмоции болельщиков, статистику матча, траектории движения игроков — и сконструировать абстрактную визуализацию важного момента.

Средства, полученные на аукционе, поддержат проект A Goal in Life, цель которого — обеспечить доступ к базовому образованию для детей, лишенных такой возможности. Месси не впервые участвует в благотворительности: он активно сотрудничает с ООН и возглавляет собственный фонд.