ФСБ хотела устроить взрыв в Киеве

По информации следствия, организатором теракта был 17-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за поджог военных автомобилей. Несмотря на это, суд выпустил его из-под стражи на домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку теракта в Киеве, который, по данным следствия, планировали российские спецслужбы.

После освобождения юноша возобновил контакт с куратором из Федеральной службы безопасности России (ФСБ) через мессенджер и выразил готовность выполнять поставленные задачи.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ зафиксировали, что подросток получил новое задание — взорвать здание местного территориального центра комплектования (ТЦК) с использованием самодельного взрывного устройства на основе пластида.

По данным следствия, россияне передали юноше координаты тайника с взрывчаткой, которую он должен был заложить у здания. Предполагалось, что взрыв будет активирован дистанционно, при этом подросток также мог оказаться среди пострадавших.

Сотрудники СБУ задержали подростка на месте преступления, когда он забрал взрывчатку из тайника и направлялся к указанной цели.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14 — приготовление к террористическому акту;

ч. 2 ст. 28 — совершение преступления по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подросток находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине было выявлено более 600 человек, завербованных российскими спецслужбами для совершения поджогов, терактов и диверсий.