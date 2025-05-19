Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»

Второй президент Армении Роберт Кочарян впервые сообщил о звонке третьему президенту Сержу Саргсяну во время «бархатной революции» 2018 года, в результате которой Никол Пашинян пришел к власти.

Кочарян в интервью местным СМИ заявил, что Саргсяну он звонил в апреле 2018 года, спросив, как он оценивает обстановку.

«Мне разные люди говорили, что движение идет по такому-то направлению, что оно имеет эффект снежного кома, есть угроза утратить контроль. Он (Саргсян) мне очень спокойно сказал, что все под контролем. Я удивился и спросил, уверен ли он? Но он опять спокойным тоном сказал, что все под контролем. Через 5-6 дней подал в отставку», – рассказал экс-президент.

Кочарян не исключил, что Саргсян просто неверно оценил ситуацию. Он добавил, что «и сегодня с Саргсяном есть разногласия».

В частности, Кочарян выразил несогласие с планами Саргсяна и его сторонников объявить импичмент действующему премьеру Николу Пашиняну.

«Я прагматичный человек, и входить в процесс, вероятность успеха которого почти нулевая, мне неинтересно. Есть пропагандисты, которые включились в этот процесс, и по моему впечатлению, не очень хорошо представляют, что делают», – сказал он.

Кочарян также выразил мнение, что за «нападками на него и команду» стоит Республиканская партия, контролируемая Саргсяном.