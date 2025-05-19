Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»

Поведение сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, депутата от оппозиционного блока «Армения» Левона Кочаряна, будет иметь политические последствия. Об этом на встрече с журналистами в Национальном собрании заявил 19 мая спикер парламента Ален Симонян.

«То, что позволил себе младший сын господина Кочаряна, должно иметь и будет иметь политические последствия. И пусть никто в этом не сомневается», - сказал Симонян.

Спикер также ответил на угрозы Левона Кочаряна скинуть его с трибуны парламента.

«Мы должны для начала понять, кто он вообще такой? Ну, кроме того, что он является супругом известной певицы и сыном убийцы, неизбранного главы государства. Да кто он вообще такой, я хочу понять? Кто он? Он никто. Его самое большое личное достижение - быть мужем известной певицы», - сказал он.

Симонян признался, что у него имеется множество острых выступлений и заявлений, однако есть черта, за которую он никогда не заходит.