USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»

14:19 1670

Поведение сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, депутата от оппозиционного блока «Армения» Левона Кочаряна, будет иметь политические последствия. Об этом на встрече с журналистами в Национальном собрании заявил 19 мая спикер парламента Ален Симонян.

«То, что позволил себе младший сын господина Кочаряна, должно иметь и будет иметь политические последствия. И пусть никто в этом не сомневается», - сказал Симонян.

Спикер также ответил на угрозы Левона Кочаряна скинуть его с трибуны парламента.

«Мы должны для начала понять, кто он вообще такой? Ну, кроме того, что он является супругом известной певицы и сыном убийцы, неизбранного главы государства. Да кто он вообще такой, я хочу понять? Кто он? Он никто. Его самое большое личное достижение - быть мужем известной певицы», - сказал он.

Симонян признался, что у него имеется множество острых выступлений и заявлений, однако есть черта, за которую он никогда не заходит.

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 32
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2831
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4582
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2821
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 837
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1671
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1714
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2920
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2694
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2778

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 32
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2831
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4582
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2821
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 837
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1671
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1714
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2920
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2694
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2778
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться