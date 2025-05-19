План победы от Нетаньяху

Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя ход начавшейся накануне в анклаве операции «Колесницы Гидеона».

Премьер Израиля подчеркнул, что цели военных действий остаются прежними - разгром движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе израильских заложников. При этом в ближайшее время Израиль совместно с США развернет сеть распределительных пунктов, чтобы обеспечить доступ жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвратить ее расхищение сторонниками ХАМАС, добавил премьер.

«Это часть уничтожения ХАМАС параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы», - сказал Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о планах дальнейших действий в анклаве, премьер Израиля отметил, что израильская армия сейчас ведет там «огромную, интенсивную и мощную деятельность». «Мы собираемся установить контроль над всей территорией сектора. Это то, что мы собираемся сделать», - заявил Нетаньяху.