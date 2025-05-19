План победы от Нетаньяху

Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя ход начавшейся накануне в анклаве операции «Колесницы Гидеона».
Премьер Израиля подчеркнул, что цели военных действий остаются прежними - разгром движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе израильских заложников. При этом в ближайшее время Израиль совместно с США развернет сеть распределительных пунктов, чтобы обеспечить доступ жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвратить ее расхищение сторонниками ХАМАС, добавил премьер.
«Это часть уничтожения ХАМАС параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы», - сказал Нетаньяху.
Отвечая на вопрос о планах дальнейших действий в анклаве, премьер Израиля отметил, что израильская армия сейчас ведет там «огромную, интенсивную и мощную деятельность». «Мы собираемся установить контроль над всей территорией сектора. Это то, что мы собираемся сделать», - заявил Нетаньяху.
* * * 14:30
Армия обороны Израиля призвала всех жителей Хан-Юниса, Бани Сухайлы и Абасана в секторе Газа после полудня 19 мая переместиться в западные районы, где расположены лагеря беженцев Аль-Мауаси.
«Армия обороны Израиля начнет беспрецедентную атаку, чтобы уничтожить возможности террористических организаций в этом районе», – заявляет ЦАХАЛ. Хан-Юнис объявлен «опасной зоной боевых действий».
Ранее в понедельник The Jerusalem Post сообщал, что армия Израиля нанесла интенсивные удары по Хан-Юнисе.
Кроме того, в ночь на понедельник израильские военные атаковали цели в провинции Дейр-эль-Балах, городе Бани-Сухайла (провинция Хан-Юнис), лагере для перемещенных лиц Нусейрат и городе Газе.
По данным палестинских СМИ, за последние сутки от ударов Израиля погибли 148 человек.
Кроме того, по информации портала Ynet, израильские военные пытались взять в плен одного из командиров «Бригад ан-Нассера Салаха ад-Дин» – военного крыла коалиции палестинских военизированных «комитетов народного сопротивления» – Ахмеда Сархана. Он собирал разведданные и был убит в ходе израильской операции, сообщает портал. В ЦАХАЛ опровергли эти сообщения.
В воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового количества продовольствия во избежание развития гуманитарного кризиса».
Накануне ЦАХАЛ объявил о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название «Колесницы Гидеона», целью которого будет «захват стратегических районов» подконтрольного ХАМАС сектора, «чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС».