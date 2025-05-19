USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Откройте для себя новые инвестиционные возможности с Yelo Invest

14:30 349

Для тех, кто интересуется торговлей акциями на фондовых рынках США, Yelo Bank представляет новое решение! Банк продолжает расширять возможности заработка для своих клиентов с помощью новой услуги — Yelo Invest, доступной в приложении Yelo.

Чтобы начать инвестировать, клиент может полностью пройти процесс регистрации онлайн с использованием цифровой подписи SIMA через приложение Yelo без необходимости посещать филиал. После регистрации клиенты могут приобретать акции известных компаний, таких как Nvidia, Apple, Google, Tesla, Coca-Cola и других, как целиком, так и частично. Ограничений по количеству приобретаемых акций нет. Покупка и продажа акций возможны через приложение Yelo в рабочее время американского фондового рынка (с 17:30 до 00:00 по азербайджанскому времени). Также клиенты могут размещать заказы на покупку акций в часы "премаркета" и "афтермаркета". Оплата покупок осуществляется через карту Yelo в валютах AZN и USD, а также с активного счета в Yelo Bank.

Приобретенные акции — это реальные акции компаний, и клиенты становятся акционерами этих организаций. Управлять инвестиционным портфелем и отслеживать дивиденды в приложении Yelo очень удобно благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Обратите внимание, что сервис Yelo Invest реализован через ОАО «Инвестиционная компания Unicapital» (лицензия № 087910). Unicapital является активным участником рынков капитала с 2007 года и первым, а также самым долгосрочным членом Бакинской фондовой биржи. Компания предоставляет инвестиции в ценные бумаги, торговлю производными финансовыми инструментами и другие услуги как для физических, так и для юридических лиц.

В ближайшем будущем Yelo Bank расширит возможности своего инвестиционного сервиса. Покупать акции через приложение Yelo — это просто, удобно и безопасно! Скачать приложение Yelo App, чтобы воспользоваться сервисом Yelo Invest и получить дополнительный доход, можно по следующей ссылке: http://bit.ly/ylnvst.

Что такое инвестиции, как их получить и другие важные вопросы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 42
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2835
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4586
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2822
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 838
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1671
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1716
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2922
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2696
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2779

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 42
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2835
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4586
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2822
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 838
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1671
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1716
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2922
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2696
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться