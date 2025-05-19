Откройте для себя новые инвестиционные возможности с Yelo Invest

Для тех, кто интересуется торговлей акциями на фондовых рынках США, Yelo Bank представляет новое решение! Банк продолжает расширять возможности заработка для своих клиентов с помощью новой услуги — Yelo Invest, доступной в приложении Yelo.

Чтобы начать инвестировать, клиент может полностью пройти процесс регистрации онлайн с использованием цифровой подписи SIMA через приложение Yelo без необходимости посещать филиал. После регистрации клиенты могут приобретать акции известных компаний, таких как Nvidia, Apple, Google, Tesla, Coca-Cola и других, как целиком, так и частично. Ограничений по количеству приобретаемых акций нет. Покупка и продажа акций возможны через приложение Yelo в рабочее время американского фондового рынка (с 17:30 до 00:00 по азербайджанскому времени). Также клиенты могут размещать заказы на покупку акций в часы "премаркета" и "афтермаркета". Оплата покупок осуществляется через карту Yelo в валютах AZN и USD, а также с активного счета в Yelo Bank.

Приобретенные акции — это реальные акции компаний, и клиенты становятся акционерами этих организаций. Управлять инвестиционным портфелем и отслеживать дивиденды в приложении Yelo очень удобно благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Обратите внимание, что сервис Yelo Invest реализован через ОАО «Инвестиционная компания Unicapital» (лицензия № 087910). Unicapital является активным участником рынков капитала с 2007 года и первым, а также самым долгосрочным членом Бакинской фондовой биржи. Компания предоставляет инвестиции в ценные бумаги, торговлю производными финансовыми инструментами и другие услуги как для физических, так и для юридических лиц.

В ближайшем будущем Yelo Bank расширит возможности своего инвестиционного сервиса. Покупать акции через приложение Yelo — это просто, удобно и безопасно! Скачать приложение Yelo App, чтобы воспользоваться сервисом Yelo Invest и получить дополнительный доход, можно по следующей ссылке: http://bit.ly/ylnvst.

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