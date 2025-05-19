USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

В России предложили ударить «Орешником» по Литве

14:57 943

Одного удара российским ракетным комплексом «Орешник» достаточно, чтобы «разнести здание Минобороны Литвы и все, что находится в радиусе нескольких километров». Об этом заявил российский военный эксперт Илья Головнев.

Так он прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, призвавшей не бояться российского ядерного оружия.

«Более того, прицельное попадание даже двух или четырех индивидуально наводимых боевых блоков «Орешника» полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее», — добавил Головнев. По его словам, «такой же урон может получить любой из военных объектов НАТО в Европе».

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 47
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2839
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4587
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2822
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 838
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1672
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1718
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2922
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2697
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2780

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 47
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2839
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4587
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2822
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 838
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1672
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1718
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2922
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2697
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3445
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2780
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться