В России предложили ударить «Орешником» по Литве

Одного удара российским ракетным комплексом «Орешник» достаточно, чтобы «разнести здание Минобороны Литвы и все, что находится в радиусе нескольких километров». Об этом заявил российский военный эксперт Илья Головнев.

Так он прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте, призвавшей не бояться российского ядерного оружия.

«Более того, прицельное попадание даже двух или четырех индивидуально наводимых боевых блоков «Орешника» полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее», — добавил Головнев. По его словам, «такой же урон может получить любой из военных объектов НАТО в Европе».