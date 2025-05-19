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Украина массово эвакуирует жителей на границе с Россией

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В Сумской области Украины объявлена эвакуация в граничащих с Россией населенных пунктах, где проживают более 4 тыс. человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Всего эвакуации подлежат 202 населенных пункта.

По словам Григорова, на данный момент из попавших в зону эвакуации населенных пунктов выехали более 60% населения. В Белопольской общине остается чуть больше 3 тыс. жителей, в Ворожбянской — 835 человек.

Из Новой Слободы, где эвакуация была объявлена 13 мая, выехали 75 человек, из них двое детей. В селе остаются 274 жителя, включая 24 ребенка.

«Оставить дом — это эмоционально тяжелое решение. Но оставаться — это рисковать жизнью. Призываю жителей общин, откуда объявлена эвакуация, все же принять решение выехать на более безопасные территории», — написал Григоров в Facebook.

5 мая в Украине объявили срочную эвакуацию жителей двух городов Сумской области — Белополья и Ворожбы. Позднее в зону эвакуации включили еще два населенных пункта, которые расположены вблизи границы с Россией.

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