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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
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Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Новая тактика русских истощает украинцев

14:42 1429

Российские войска все чаще применяют мотоотряды для быстрого прорыва на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя мотоциклы, багги и скутеры. Эта тактика, описанная как «тысяча маленьких ударов», позволяет обходить традиционные оборонительные системы и истощает украинские силы.

Об этом сообщает The New York Times.

Российские военнослужащие используют мотоциклы для быстрого перемещения по заминированным участкам и выхода на позиции ВСУ, избегая массированных ударов дронов и артиллерии. Атаки обычно проводятся без прикрытия: водители двигаются зигзагообразно по пересеченной местности.

«Водители мотоциклов могут иметь от пяти до десяти минут, чтобы штурмовать украинские окопы и атаковать», — пояснил военный эксперт Павел Нарожный.

Несмотря на высокие потери, мотоотряды продолжают действовать. Так, во время одного из штурмов в Покровске было уничтожено 100 мотоциклов и 240 российских военных. По словам Нарожного, мотоотряды составляют до 25% российских атак, что создает постоянное давление на украинские силы.

Основная цель мотоотрядов — не уничтожение пехоты, а проникновение в тыл для атаки по минометным расчетам и операторам дронов — специалистам, которых сложно заменить.

Тактика мотоатак впервые появилась весной 2024 года как ответ на удары дронов. К осени она стала массово применяться в Харьковской и Донецкой областях, где использование бронетехники стало неэффективным.

«Хотя у них меньше бронетехники и ограничений по личному составу, мотоциклы идеально подходят для таких операций», — пояснил Валерий Рябых из Defence Express.

С течением времени тактика мотоотрядов стала более изощренной: используются средства радиоэлектронной борьбы, мотоциклы комплектуются двумя пассажирами, что позволяет продолжать атаку даже после потери одного из них.

Российское командование рассматривает возможность формализации мотоотрядов, сделав мотоциклы стандартной частью оборудования войск. Это указывает на стремление интегрировать тактику в общую военную стратегию.

«Мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, скутеров и автомобилей на фронте. Это новая война», — отметил военный эксперт Павел Нарожный.

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