Трамп обещает: гуманитарной катастрофы в Газе не будет

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что администрация Дональда Трампа пообещала предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, несмотря на «очень сложную ситуацию» на местах.

«Это сложно. Это сложно с точки зрения логистики. И условия на местах опасны. Повсюду все еще много неразорвавшихся снарядов, — сказал Уиткофф в интервью ABC News. — Но мы не хотим видеть гуманитарный кризис, и мы не позволим ему произойти во время правления президента Трампа».

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Газе. Сенатор Берни Сандерс ранее выразил тревогу. «Мы видим детей, умирающих от голода». Сам Трамп признал на прошлой неделе, что «многие люди голодают». Одновременно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил военную кампанию в Газе, что усугубляет гуманитарный кризис.

Тем не менее, по словам Уиткоффа, между Трампом и Нетаньяху «нет ни малейшего расхождения» в целях.