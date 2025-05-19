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Трамп обещает: гуманитарной катастрофы в Газе не будет

14:47 331

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что администрация Дональда Трампа пообещала предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, несмотря на «очень сложную ситуацию» на местах.

«Это сложно. Это сложно с точки зрения логистики. И условия на местах опасны. Повсюду все еще много неразорвавшихся снарядов, — сказал Уиткофф в интервью ABC News. — Но мы не хотим видеть гуманитарный кризис, и мы не позволим ему произойти во время правления президента Трампа».

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Газе. Сенатор Берни Сандерс ранее выразил тревогу. «Мы видим детей, умирающих от голода». Сам Трамп признал на прошлой неделе, что «многие люди голодают». Одновременно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил военную кампанию в Газе, что усугубляет гуманитарный кризис.

Тем не менее, по словам Уиткоффа, между Трампом и Нетаньяху «нет ни малейшего расхождения» в целях.

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