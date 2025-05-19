Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина

Стали известны подробности громкого задержания у побережья Южной Америки, в 1300 километрах от острова Мартиника (заморский регион Франции), 9 тонн кокаина стоимостью три миллиарда долларов на борту корабля, захваченного ВМС Франции и Антинаркотическим агентством острова Мартиника.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, владельцем наркотиков является иранец курдского происхождения Наджи Шерифи Зиндаши. В вопросах логистики ему помогали двое граждан Турции, чьи личности установлены следствием.
Судно с 9 тоннами кокаина на борту покинуло Стамбул в ноябре 2024 года. Корабль под названием Haliç, предназначенный для перевозки нефти, с 2020 года по ноябрь 2024 года шел под турецким флагом. Однако в ноябре 2024 года на борту подняли флаг Танзании, а судно переименовали на Equality.
Согласно данным онлайн-ресурса Marinetraffic.com, 12 ноября судно Haliç–Equality зашло в порт Бисау, столицу Гвинеи-Бисау. А 13 декабря взяло курс на Южную Америку. И с этого времени в целях конспирации был отключен транспондер судна. 10 января корабль был задержан французскими военно-морскими силами в открытом море у берегов Мартиники.
Операция проводилась в координации с Вооруженными силами Гайаны и Морским аналитическим и оперативным центром по борьбе с наркотиками (MAOC-N) — европейской структурой, базирующейся в Лиссабоне и специализирующейся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
На тот момент личность владельца груза оставалась неизвестной. В свою очередь, после задержания управление по связям и борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции заявило, что судно вышло из Стамбула незагруженным. А за пять дней до выхода из порта турецкая компания, владевшая кораблем, продала его фирме из Панамы.
Сейчас же телеканал Halk TV со ссылкой на источники в силовых структурах Турции сообщает, что владельцем груза является иранец курдского происхождения, наркобарон Наджи Шерифи Зиндаши. В операции по перевозке наркотиков ему помогали двое граждан Турции — А.Ö. и И.Y., которые в настоящее время находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Сам Зиндаши ранее был арестован в Турции, однако затем при загадочных обстоятельствах освобожден и бежал в ОАЭ.
Имя Наджи Шерифи Зиндаши значится в списке самых разыскиваемых преступников Федерального Бюро Расследований США. В досье указано, что Зиндаши родился в 1974 году в иранском городе Урмия, по национальности курд, имеет тесные связи с Турцией, Ираком и иракским Курдистаном. Упоминаются и его связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
На официальном сайте ФБР сообщается, что Зиндаши разыскивается по подозрению в участии в преступной деятельности, включая покушение на убийство двух жителей штата Мэриленд. Начиная как минимум с декабря 2020 года по март 2021 года члены преступной сети Зиндаши, базирующейся в Иране, предположительно, использовали зашифрованные интернет-приложения для связи, чтобы нанимать преступников в Северной Америке для ликвидации двух иранских беженцев.
Эта же сеть обеспечивала ресурсы для содействия попытке транснационального убийства на территории США. 13 декабря 2023 года федеральный ордер на арест Зиндаши был выдан Окружным судом США по округу Миннесота после того, как ему предъявили обвинение в сговоре с целью использования объектов межгосударственной торговли при совершении заказного убийства.
В феврале 2024 года Госдеп США заявил, что 49-летний Зиндаши также возглавляет наркокартель, занимающийся контрабандой наркотиков под прикрытием его статуса члена 840-го подразделения КСИР, специализирующегося на ликвидации и похищении людей. Его связи с наркоторговцами и террористами позволяют ему «вести роскошную жизнь» в Иране.
Госдепартамент также сообщил, что Зиндаши руководил операциями против иранских диссидентов в ряде стран, включая Канаду, Турцию, ОАЭ, а также США и Великобританию. В частности, Зиндаши связывают с похищением в Турции в 2020 году Хабиба Чааба, лидера Арабского движения за освобождение Ахваза; убийством в Стамбуле в 2019 году Масуда Варданджани, иранского перебежчика и специалиста по кибербезопасности; а также с расстрелом в 2017 году в Стамбуле Саида Каримиана — владельца диссидентского телеканала GEM-TV, базирующегося за пределами Ирана.
Одновременно Великобритания также включила Зиндаши в список участников похищений и убийств, проводимых КСИР, и назвала его организатором недавно раскрытого иранского заговора по ликвидации двух ведущих телеканала Iran International, работающего за рубежом.