Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина

Стали известны подробности громкого задержания у побережья Южной Америки, в 1300 километрах от острова Мартиника (заморский регион Франции), 9 тонн кокаина стоимостью три миллиарда долларов на борту корабля, захваченного ВМС Франции и Антинаркотическим агентством острова Мартиника. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, владельцем наркотиков является иранец курдского происхождения Наджи Шерифи Зиндаши. В вопросах логистики ему помогали двое граждан Турции, чьи личности установлены следствием. Судно с 9 тоннами кокаина на борту покинуло Стамбул в ноябре 2024 года. Корабль под названием Haliç, предназначенный для перевозки нефти, с 2020 года по ноябрь 2024 года шел под турецким флагом. Однако в ноябре 2024 года на борту подняли флаг Танзании, а судно переименовали на Equality.

Согласно данным онлайн-ресурса Marinetraffic.com, 12 ноября судно Haliç–Equality зашло в порт Бисау, столицу Гвинеи-Бисау. А 13 декабря взяло курс на Южную Америку. И с этого времени в целях конспирации был отключен транспондер судна. 10 января корабль был задержан французскими военно-морскими силами в открытом море у берегов Мартиники. Операция проводилась в координации с Вооруженными силами Гайаны и Морским аналитическим и оперативным центром по борьбе с наркотиками (MAOC-N) — европейской структурой, базирующейся в Лиссабоне и специализирующейся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков. На тот момент личность владельца груза оставалась неизвестной. В свою очередь, после задержания управление по связям и борьбе с дезинформацией Администрации президента Турции заявило, что судно вышло из Стамбула незагруженным. А за пять дней до выхода из порта турецкая компания, владевшая кораблем, продала его фирме из Панамы.

Сейчас же телеканал Halk TV со ссылкой на источники в силовых структурах Турции сообщает, что владельцем груза является иранец курдского происхождения, наркобарон Наджи Шерифи Зиндаши. В операции по перевозке наркотиков ему помогали двое граждан Турции — А.Ö. и И.Y., которые в настоящее время находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Сам Зиндаши ранее был арестован в Турции, однако затем при загадочных обстоятельствах освобожден и бежал в ОАЭ. Имя Наджи Шерифи Зиндаши значится в списке самых разыскиваемых преступников Федерального Бюро Расследований США. В досье указано, что Зиндаши родился в 1974 году в иранском городе Урмия, по национальности курд, имеет тесные связи с Турцией, Ираком и иракским Курдистаном. Упоминаются и его связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). На официальном сайте ФБР сообщается, что Зиндаши разыскивается по подозрению в участии в преступной деятельности, включая покушение на убийство двух жителей штата Мэриленд. Начиная как минимум с декабря 2020 года по март 2021 года члены преступной сети Зиндаши, базирующейся в Иране, предположительно, использовали зашифрованные интернет-приложения для связи, чтобы нанимать преступников в Северной Америке для ликвидации двух иранских беженцев.