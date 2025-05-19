USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников
Новость дня
Рекордная атака: Россия запустила по Украине почти три сотни беспилотников

Amnesty International под запретом в России

15:02 322

Генеральная прокуратура России объявила международную неправительственную организацию Amnesty International «нежелательной» на территории страны.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обвиняется в деятельности, направленной на «поддержку глобальных русофобских проектов». В ведомстве утверждают, что активисты организации якобы занимаются «усилением военного противостояния в регионе», поддержкой «экстремистских организаций» и финансированием так называемых «иноагентов».

По данным Генпрокуратуры, Amnesty International также обвиняется в «оправдании преступлений украинских неонацистов», призывах к увеличению их финансирования и содействии политической и экономической изоляции России.

Несмотря на заявление Генпрокуратуры, Amnesty International пока не внесена в официальный перечень «нежелательных» организаций, который ведет Министерство юстиции России. Включение в этот список обычно происходит через неделю после публикации пресс-релиза Генпрокуратуры. На данный момент в перечне значатся 223 организации.

Amnesty International — международная неправительственная организация, занимающаяся мониторингом соблюдения прав человека по всему миру. В своих отчетах она неоднократно фиксировала нарушения прав человека, в том числе в зоне конфликта в Украине.

Организация выпускала доклады, обвиняя Россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине. В одном из отчетов Amnesty International также указала, что украинские военные размещали базы в больницах и школах, нарушая международное гуманитарное право. Этот доклад вызвал критику со стороны Киева, однако организация заявила, что «полностью поддерживает» свои выводы.

Amnesty International также публиковала доклады по ситуации в секторе Газа, что неоднократно вызывало критику со стороны Израиля, обвинявшего организацию в предвзятом отношении.

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 72
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2851
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4594
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2823
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 842
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1685
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1727
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2931
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2707
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3446
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2783

ЭТО ВАЖНО

У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
У Зеленского раскрыли, что Россия требовала от Украины на переговорах
15:49 72
Рынок нефти падает
Рынок нефти падает обновлено 15:35
15:35 2851
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 4594
Тень Трампа рассеялась над Румынией
Тень Трампа рассеялась над Румынией главная тема
10:12 2823
План победы от Нетаньяху
План победы от Нетаньяху обновлено 14:57
14:57 842
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
Cпикер парламента Армении назвал Кочаряна «убийцей»
14:19 1685
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
Кочарян вспомнил об отставке Саргсяна: «У нас есть разногласия»
14:05 1727
Ровно в шесть часов
Ровно в шесть часов
13:35 2931
Ожесточенные бои в Сирии
Ожесточенные бои в Сирии
13:28 2707
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»?
В Польше неопределенность: трампист или «агент Германии»? комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:53 3446
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
Трамп готов сокрушить Россию санкциями
12:49 2783
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться