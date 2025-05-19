Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обвиняется в деятельности, направленной на «поддержку глобальных русофобских проектов». В ведомстве утверждают, что активисты организации якобы занимаются «усилением военного противостояния в регионе», поддержкой «экстремистских организаций» и финансированием так называемых «иноагентов».

По данным Генпрокуратуры, Amnesty International также обвиняется в «оправдании преступлений украинских неонацистов», призывах к увеличению их финансирования и содействии политической и экономической изоляции России.

Несмотря на заявление Генпрокуратуры, Amnesty International пока не внесена в официальный перечень «нежелательных» организаций, который ведет Министерство юстиции России. Включение в этот список обычно происходит через неделю после публикации пресс-релиза Генпрокуратуры. На данный момент в перечне значатся 223 организации.

Amnesty International — международная неправительственная организация, занимающаяся мониторингом соблюдения прав человека по всему миру. В своих отчетах она неоднократно фиксировала нарушения прав человека, в том числе в зоне конфликта в Украине.

Организация выпускала доклады, обвиняя Россию в преступлениях против человечности во время войны в Украине. В одном из отчетов Amnesty International также указала, что украинские военные размещали базы в больницах и школах, нарушая международное гуманитарное право. Этот доклад вызвал критику со стороны Киева, однако организация заявила, что «полностью поддерживает» свои выводы.

Amnesty International также публиковала доклады по ситуации в секторе Газа, что неоднократно вызывало критику со стороны Израиля, обвинявшего организацию в предвзятом отношении.