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«Новая эра» в отношениях Британии и ЕС

15:03 495

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер открыл саммит Евросоюз—Великобритания словами о том, что отношения двух сторон вступают в новую эру. Он анонсировал заключение договоренностей о стратегическом партнерстве.

«Мы заключаем соглашение о новом стратегическом партнерстве, соответствующем нашему времени и приносящем реальные, ощутимые выгоды», — сказал Стармер, открывая саммит с участием лидеров стран Евросоюза в Лондоне. По его словам, событие «знаменует собой новую эру в отношениях» Британии и ЕС.

Анонсируя саммит 18 мая, британский премьер заявил, что соглашение будет отвечать национальным интересам страны и принесет «еще больше выгоды для Великобритании». Ожидается, что стороны подпишут три соглашения: соглашение в области безопасности и обороны, заявление о глобальных вызовах, включая ситуацию в Украине, и документ о взаимопонимании.

О «перезагрузке отношений» с Евросоюзом после Brexit правительство лейбористов во главе с Киром Стармером заговорило сразу после его прихода к власти в июле 2024 года. Тогда СМИ сообщали о планах нового правительства организовать саммит лидеров стран Евросоюза и Великобритании, которые не проводились с момента выхода Британии из ЕС в 2020 году. В октябре 2024 года Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились возобновить такие встречи.

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