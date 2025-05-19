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Денег нет. ВОЗ резко сократит число сотрудников

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократит количество департаментов с 76 до 34 из-за нехватки финансирования, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее он предупреждал о грядущих сокращениях из-за нехватки средств после того, как президент США Дональд Трамп приостановил финансирование программ ВОЗ. Как сообщил Гебрейесус, с 14 до 7 также была сокращена численность исполнительного руководства организации.

По его словам, секретариат ВОЗ уже принял меры по сокращению расходы на поездки, закупки, досрочный выход на пенсию и «многое другое». «Эти меры помогли сократить разрыв, но тем не менее у нас нет альтернативы, кроме как сократить численность наших сотрудников», – сказал глава организации на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

Он добавил, что из-за прекращения финансирования со стороны США как минимум в 70 странах пациенты пропускают лечение, медучреждения закрываются, а работники здравоохранения теряют работу.

США – крупнейший спонсор ВОЗ (18% общего финансирования ежегодно). Одним из первых указов Дональда Трампа после инаугурации в январе 2025 года стало решение о выходе США из ВОЗ, которую он обвинил в «неправильных действиях во время пандемии COVID-19» и неспособности «провести необходимые реформы». После этого ВОЗ заморозила набор новых сотрудников, приостановила инвестиции и ограничила число командировок. Сотрудникам старше 55 лет ВОЗ предложила по своему желанию досрочно выйти на пенсию с выплатой четырехмесячной зарплаты.

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