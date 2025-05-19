Заседание Комиссии по подготовке новых программ для высшего образования

В Министерстве науки и образования Азербайджана состоялось очередное заседание комиссии, созданной с целью разработки новых программ высшего образования. Как сообщили в Миннауки, в заседании, которое прошло под председательством заместителя министра науки и образования, председателя комиссии Идриса Исаева, приняли участие члены комиссии и официальные представители министерства.

Открывая заседание, Идрис Исаев ознакомил участников с вопросами повестки дня. Он выразил благодарность членам рабочих групп, созданных при комиссии по соответствующим специальностям, за их активное участие в процессе подготовки новых образовательных программ. В ходе заседания состоялся обмен мнениями с членами комиссии по вопросам совершенствования содержания магистратуры. Выступавшие подчеркнули важность повышения качества подготовки специалистов на уровне магистратуры в соответствии с требованиями социально-экономического развития страны.