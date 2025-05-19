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Заседание Комиссии по подготовке новых программ для высшего образования

15:39 123

В Министерстве науки и образования Азербайджана состоялось очередное заседание комиссии, созданной с целью разработки новых программ высшего образования. Как сообщили в Миннауки, в заседании, которое прошло под председательством заместителя министра науки и образования, председателя комиссии Идриса Исаева, приняли участие члены комиссии и официальные представители министерства.

Открывая заседание, Идрис Исаев ознакомил участников с вопросами повестки дня. Он выразил благодарность членам рабочих групп, созданных при комиссии по соответствующим специальностям, за их активное участие в процессе подготовки новых образовательных программ. В ходе заседания состоялся обмен мнениями с членами комиссии по вопросам совершенствования содержания магистратуры. Выступавшие подчеркнули важность повышения качества подготовки специалистов на уровне магистратуры в соответствии с требованиями социально-экономического развития страны.

Затем с презентацией выступил член комиссии, руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования министерства Турхан Сулейман. Он предоставил информацию об обновленном перечне специализаций по магистратуре и о финальной версии рамочного документа по образовательным программам данного уровня. По его словам, рабочими группами было предложено 925 специализаций по 129 специальностям, охватывающим 10 укрупненных групп специальностей на уровне магистратуры. В результате обсуждений и голосования участников заседания представленные документы были одобрены.

Заседание продолжилось в формате открытого обсуждения.

В состав комиссии входят девять рабочих групп: группа педагогических специальностей, группа гуманитарных и социальных специальностей, группа культурологических специальностей, группа специальностей в области экономики и управления, группа специальностей естественных наук, группа технических и технологических специальностей, группа сельскохозяйственных специальностей, группа физической культуры и сферы услуг, а также группа базового медицинского образования и здравоохранения. Руководство рабочими группами осуществляется по новому механизму сопредседательства, при котором сопредседателями выступают как руководители вузов, так и представители рынка труда. Эти сопредседатели одновременно являются членами комиссии, созданной при министерстве для разработки новых образовательных программ.

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